    • 16 апреля, 2026
    • 00:38
    Сенат США не поддержал резолюцию о прекращении военных действий против Ирана

    Сенат Конгресса США отклонил резолюцию, предусматривавшую ограничение полномочий администрации в вопросе применения военной силы против Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, в поддержку документа высказались 47 сенаторов, против – 52.

    Среди республиканцев резолюцию поддержал только сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. В свою очередь, единственным демократом, проголосовавшим против, стал сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман.

    Ранее аналогичная инициатива была заблокирована и в Палате представителей.

    Согласно Конституции США, право объявлять войну принадлежит Конгрессу. Вместе с тем в последние десятилетия американские администрации широко трактовали предоставленные законодательной властью полномочия на применение силы за рубежом, в том числе в рамках новых военных операций.

    На этом фоне ряд конгрессменов в последние месяцы выступал с инициативами, предусматривающими, что президент Дональд Трамп может использовать военную силу против Ирана только с одобрения Конгресса. Однако ни один из этих документов принят не был.

    США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля Дональд Трамп сообщил о двухнедельном взаимном прекращении огня с Тегераном. 11 апреля представители Ирана и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую – вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Позднее в Тегеране и Вашингтоне заявили, что сторонам не удалось выйти на соглашение по долгосрочному урегулированию из-за сохраняющихся разногласий. Вопрос о проведении нового раунда консультаций остается открытым. Кроме того, с 13 апреля США ввели морскую блокаду Ирана.

