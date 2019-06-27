Американский сенат отклонил проект о выделении средств на решение проблем на границе

Сенат США отклонил принятый палатой представителей законопроект о выделении 4,5 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой, внеся в него свои поправки.

Теперь новая версия законопроекта вновь поступит на рассмотрение в палату представителей, передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

Ранее палата представителей конгресса США приняла закон об охране границы объемом в 4,5 миллиарда долларов. Законопроект, в частности, предполагает установление жестких стандартов для центров содержания нелегальных иммигрантов. Ранее возмущение в обществе вызвали условия в подобном центре в Техасе, где сотни детей содержались без доступа к чистой одежде, воде и мылу.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что обеспокоен условиями содержания детей в лагерях, однако обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что при нем условия были гораздо хуже.