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Сенат намерен в кратчайшие сроки утвердить кандидатов в администрацию Трампа

Сенат намерен в кратчайшие сроки утвердить кандидатов в администрацию Трампа Сенат Конгресса США планирует как можно скорее одобрить кандидатуры в новую администрацию, которые выдвигает избранный президент Дональд Трамп.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 05:36
Сенат намерен в кратчайшие сроки утвердить кандидатов в администрацию Трампа

Сенат Конгресса США планирует как можно скорее одобрить кандидатуры в новую администрацию, которые выдвигает избранный президент Дональд Трамп.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам сенатор Джон Тьюн (от штата Южная Дакота), который станет лидером республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа 119-го созыва (начнет работу с 3 января 2025 года - ред.).

"Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее рассмотреть его кандидатов и добиться их одобрения, чтобы они могли приступить к реализации его повестки. Мы ожидаем от демократов определенного уровня сотрудничества в работе с нами, чтобы добиться одобрения этих кандидатур. Очевидно, мы рассмотрим все варианты, чтобы убедиться, что они будут утверждены в кратчайшие сроки", - отметил законодатель на пресс-конференции после того, как сенаторы-республиканцы избрали его своим лидером на новый созыв.

Республиканец Трамп одержал победу на президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября. Его партия по итогам голосования обеспечила себе большинство мест в Сенате, а также сохранит контроль над Палатой представителей Конгресса. Инаугурация Трампа пройдет 20 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Senat Tramp administrasiyasına namizədləri tez bir zamanda təsdiq etmək niyyətindədir

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