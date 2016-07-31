​Семеро военнослужащих Саудовской Аравии погибли в бою на границе с Йеменом

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Семеро служащих ВС Саудовской Аравии погибли в бою с шиитскими мятежниками (хуситы) на границе с Йеменом.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении так называемой аравийской коалиции, оказывающей поддержку йеменскому правительству.

"Вооруженные силы Саудовской Аравии, дислоцированные на саудовско-йеменской границе, пресекли попытку незаконного проникновения на территорию королевства отрядами хуситов и (экс-президента Йемена) Салеха в субботу. Это означает, что мятежники грубо нарушили соглашение о перемирии", - приводит текст сообщения Саудовское агентство печати (САП).

В коалиции отметили, что хуситы понесли значительные потери в живой силе и технике.