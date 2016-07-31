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    ​Семеро военнослужащих Саудовской Аравии погибли в бою на границе с Йеменом

    Хуситы понесли значительные потери в живой силе и технике

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Семеро служащих ВС Саудовской Аравии погибли в бою с шиитскими мятежниками (хуситы) на границе с Йеменом.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении так называемой аравийской коалиции, оказывающей поддержку йеменскому правительству.

    "Вооруженные силы Саудовской Аравии, дислоцированные на саудовско-йеменской границе, пресекли попытку незаконного проникновения на территорию королевства отрядами хуситов и (экс-президента Йемена) Салеха в субботу. Это означает, что мятежники грубо нарушили соглашение о перемирии", - приводит текст сообщения Саудовское агентство печати (САП).

    В коалиции отметили, что хуситы понесли значительные потери в живой силе и технике.

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