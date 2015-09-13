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    Семеро погибших в двойном теракте на севере Камеруна

    Город Колофата, у границы с Нигерией, стал мишенью для боевиков Боко Харам

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли при взрывах, устроенных смертниками, очевидно, принадлежавшими к организации "Боко Харам", в городе Колофата на севере Камеруна, передает Report со ссылкой на "Би-би-си".

    По данным властей, не менее трех человек погибли при первом взрыве и четыре человека - в результате второго, произошедшего у местной церкви.

    Город Колофата, расположенный у границы с Нигерией, стал в последнее время частой мишенью для боевиков исламистской группировки "Боко Харам".

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