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На юге Бразилии семь человек погибли в перестрелке с полицейскими

На юге Бразилии семь человек погибли в перестрелке с полицейскими По меньшей мере семь подозреваемых были убиты в перестрелке между полицией и предполагаемыми членами преступной группировки на юге Бразилии.
Другие страны
1 января 2024 г. 06:18
На юге Бразилии семь человек погибли в перестрелке с полицейскими

По меньшей мере семь подозреваемых были убиты в перестрелке между полицией и предполагаемыми членами преступной группировки на юге Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

Местные жители обратились в военную полицию в связи со стрельбой в районе Паролин в городке Куритиба (штат Парана) на юге страны. Сотрудники правоохранительных органов прибыли в указанный район для выяснения обстоятельств инцидента. В это время между полицейскими и вооруженными членами преступных группировок началась перестрелка.

Правоохранителям удалось нейтрализовать семерых предполагаемых членов местных банд. На месте происшествия было обнаружено не менее 10 единиц огнестрельного оружия, два бронежилета, патроны для автомата Калашникова и другие боеприпасы.

В районе инцидента работают сотрудники профильных ведомств.

Согласно предварительной информации, первоначально стрельбу устроили члены двух банд, которые конкурировали по поводу контроля над незаконным оборотом наркотиков в районе.

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