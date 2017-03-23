Семь пострадавших при теракте в Лондоне находятся в критическом состоянии

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Семь человек, пострадавших в среду в результате теракта в Лондоне, находятся в больницах в критическом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг заместитель комиссара столичной полиции Великобритании Марк Роули.

"В настоящее время 4 человека числятся погибшими, 29 находятся в больнице, 7 находятся в критическом состоянии", - заявил Роули.

По уточненным данным полиции, жертвами теракта стали 3 человека. "Четвертый человек - это террорист, который был застрелен вооруженным сотрудником полиции на месте происшествия", - заявил полицейский.

Теракт в Лондоне произошел в среду в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Сам террорист был ликвидирован другим полицейским.