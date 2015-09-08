Семье убитого полицейскими афроамериканца выплатят 6 млн. манатов

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Власти американского города Балтимора выплатят 6,4 млн. манатов компенсации семье убитого афроамериканца Фредди Грея, передает Reportсо ссылкой на Газета.Ru.
Жители Балтимора были возмущены гибелью 25-летнего афроамериканца, который скончался после конфликта с местными полицейскими.
Горожане устроили акции протеста. Власти провели силовую спецоперацию по разгону демонстрантов.
Ранее жюри присяжных признало шестерых полицейских из Балтимора виновными в смерти афроамериканца Фредди Грея.
News DepartmentАвтор новости
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