Семь человек погибли из-за оползней на Шри-Ланке

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек, включая двухлетнего ребенка, погибли, более 180 человек лишились крова в результате оползней на Шри-Ланке.

Как передает Report, об этом сообщает в субботу издание Hindu со ссылкой на местную полицию.

Причиной затоплений и оползней в южной части острова стали ливни. Ожидается, что в некоторых районах выпадет более 100 миллиметров осадков.

В столице страны Коломбо затоплен ряд оживленных улиц.

В ежегодный сезон муссонных дождей на Шри-Ланке, который, как правило, продолжается с мая по ноябрь, разгул стихии приводит к многочисленным человеческим жертвам и наносит существенный ущерб экономике страны.