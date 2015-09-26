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    Семь человек погибли из-за оползней на Шри-Ланке

    Более 180 человек лишились крова

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек, включая двухлетнего ребенка, погибли, более 180 человек лишились крова в результате оползней на Шри-Ланке.

    Как передает Report, об этом сообщает в субботу издание Hindu со ссылкой на местную полицию.

    Причиной затоплений и оползней в южной части острова стали ливни. Ожидается, что в некоторых районах выпадет более 100 миллиметров осадков.

    В столице страны Коломбо затоплен ряд оживленных улиц.

    В ежегодный сезон муссонных дождей на Шри-Ланке, который, как правило, продолжается с мая по ноябрь, разгул стихии приводит к многочисленным человеческим жертвам и наносит существенный ущерб экономике страны.

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