Сейм Литвы по требованию фермеров снизил акциз на нефтяной газ в 23 раза

Сейм (парламент) Литвы на экстренной сессии пошел навстречу требованиям протестующих фермеров и снизил акциз на сжиженный нефтяной газ более чем в 23 раза, с 304 евро до 13 евро.

Сейм (парламент) Литвы на экстренной сессии пошел навстречу требованиям протестующих фермеров и снизил акциз на сжиженный нефтяной газ более чем в 23 раза, с 304 евро до 13 евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данное решение поддержали 108 парламентариев, 55 воздержались. Против никто не голосовал.

"С 1 марта акциз на сжиженный природный газ будет составлять 13 евро за тонну", - сообщила пресс-служба Сейма.

Снижение акциза было одним из главных требований протестующих. С 1 января он был увеличен с нуля до 304 евро за тонну. После акций протеста, когда со всей страны в Вильнюс съехались более 1 300 тракторов, премьер-министр Ингрида Шимоните признала, что рост акциза был непропорциональным. Правительство на внеочередной сессии предложило снизить его до 41 евро за тонну.

Представители фермеров заявили, что предлагаемая правительством ставка их не устраивает, и потребовали, чтобы тариф был в тех же пределах, в каких он установлен в соседних странах. В Латвии ставка акциза нулевая, в Польше она составляет 13%.