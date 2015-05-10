​Сегодня в Польше пройдут выборы президента страны

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Более 27 тыс. избирательных участков по всей Польше откроются сегодня в 10 утра по бакинскому времени на очередных выборах главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, зарегистрировано 11 кандидатов на этот пост, однако согласно социологическим опросам, проводившимся в Польше, только трое из этого списка могут получить больше 10 процентов голосов.

Лидером президентской гонки местная пресса называет действующего главу государства Бронислава Коморовского. В последнем опросе общественного мнения готовность отдать свой голос за Коморовского декларировали 35% избирателей.

Главный конкурент Коморовского - кандидат от оппозиционной партии "Закон и справедливость" Анджей Дуда набирает в рейтингах 27% голосов.

Большой неожиданностью предвыборной гонки стал стремительный рост популярности рок-музыканта Павла Кукиза, который в последнем предвыборном рейтинге получил 15% голосов. Доверие избирателей он завоевал, заявив о намерении бороться с партократией и ввести одномандатную избирательную систему.