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Сегодня в Нью-Йорке Дональд Трамп предстанет перед судом

Сегодня в Нью-Йорке Дональд Трамп предстанет перед судом Бывший президент США Дональд Трамп прилетел в понедельник в Нью-Йорк, где во вторник предстанет перед судом.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 00:11
Сегодня в Нью-Йорке Дональд Трамп предстанет перед судом

Бывший президент США Дональд Трамп прилетел в понедельник в Нью-Йорк, где во вторник предстанет перед судом.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

Политик прибыл в мегаполис из штата Флорида, где расположено его поместье Мар-а-Лаго. Из аэропорта Ла-Гуардиа кортеж экс-президента проследует к зданию небоскреба Trump Tower, в котором остановится политик.

30 марта большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. По версии следствия, адвокат Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не распространяла информацию о якобы связи с Трампом в 2006 году. Затем эти расходы были компенсированы адвокату за счет компании Trump Organization, для чего понадобился подлог, считает следствие.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Tramp Nyu-Yorkda məhkəmə qarşısına çıxacaq

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