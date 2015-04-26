​Сегодня отмечается день породненных городов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в мире отмечается день породненных городов.

Как передает Report со ссылкой на Rosbalt, этот праздник проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов, основанной в 1957 году.

Эта международная организация со штаб-квартирой в Париже призвана укреплять дружественные связи между городами разных стран и уже объединяет свыше 3,5 тыс. городов более чем 160 государств.

В 1962 году было принято решение отмечать каждый год, начиная с 1963 года, в последнее воскресенье апреля, Всемирный день породненных городов.

В 1960-е годы в СССР появилась Ассоциация по связям советских и зарубежных городов. Одной из первых установила широкие связи Москва.

Сегодня у российской столицы 85 городов-побратимов и пять городов-партнеров по всему миру от Азербайджана до Японии.