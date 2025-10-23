Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    SCMP: Эксперты из США и Турции помогут в расследовании ЧП с самолетом в Гонконге

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 08:55
    SCMP: Эксперты из США и Турции помогут в расследовании ЧП с самолетом в Гонконге

    Американский совет по безопасности на транспорте (The National Transportation Safety Board, NTSB) направляет в Гонконг экспертов для участия в расследовании инцидента с грузовым самолетом, в результате которого погибли два сотрудника наземной службы.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, эксперты управления гражданской авиации Турции также окажут помощь в расследовании.

    "NTSB направляет в Гонконг группу из пяти следователей для оказания помощи гонконгскому Управлению по расследованию авиационных происшествий [AAIA] в следствии по делу о выкатывании Boeing 747-418, принадлежащего турецкой грузовой авиакомпании ACT Airlines, за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Гонконга в понедельник", - приводит издание сообщение американского ведомства.

    Секретарь (министр) по вопросам транспорта и логистики Гонконга Мейбл Чан сообщила, что в минувшую среду обсудила с турецкой стороной вопрос о помощи в расследовании. "Турецкие власти заверили в полной поддержке и сотрудничестве в проведении соответствующих работ. Они подтвердили, что экипаж, связанный с катастрофой, останется в Гонконге и будет активно содействовать следствию", - рассказала она.

    "В Гонконг в течение нескольких дней прибудут эксперты из Управления гражданской авиации Турции для оказания помощи. Турецкие власти также выразили готовность организовать встречу представителей авиакомпании с семьями погибших", - добавила Мейбл Чан.

    Следственные действия в настоящее время проводят AAIA и полиция Гонконга. Пока никакой информации о результатах расследования они не раскрывали, ссылаясь на тайну следствия.

    Напомним, что грузовой самолет Boeing 747, выполнявший в понедельник рейс Emirates EK9788 из Дубая, при посадке в Гонконге выкатился за пределы ВВП в море. Во время инцидента борт врезался в машину наземной службы, два человека, находившиеся в ней, погибли. Как сообщил журналистам представитель Emirates, этот самолет был арендован вместе с экипажем у турецкого авиаперевозчика ACT Airlines по договору лизинга. Никто из четырех членов экипажа турецкого самолета не пострадал. Юристы, к которым обратилась газета South China Morning Post, предупредили, что пилотам могут быть предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, если будет установлено, что инцидент произошел из-за их халатности. По местным законам, за это преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

    Boeing 747 США Турция расследование
    KİV: ABŞ və Türkiyə ekspertləri Honkonqdakı təyyarə qəzasının araşdırılmasına kömək edəcəklər

    Последние новости

    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.10.2025)

    Финансы
    08:55

    SCMP: Эксперты из США и Турции помогут в расследовании ЧП с самолетом в Гонконге

    Другие страны
    08:46

    Президент Южной Кореи поддержал идею встречи лидеров КНДР и США

    Другие страны
    08:21

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:09

    Мадуро: У Венесуэлы есть 5 тысяч комплексов "Игла" на ключевых позициях ПВО

    Другие страны
    08:00

    Количество отравившихся в Улан-Удэ выросло до 159 - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    07:43

    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6

    Другие страны
    07:16

    В Лиге чемпионов установлен рекорд результативности

    Футбол
    06:58

    Пит Хегсет заявил об уничтожении катера наркотеррористов в Тихом океане

    Другие страны
    Лента новостей