Schlumberger выплатит рекордный штраф за нарушение санкций США в отношении Ирана и Судана

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Крупнейшая нефтесервисная компания мира Schlumberger выплатит 232,7 миллиона долларов за нарушение санкций США в отношении Ирана и Судана, сообщает Report cо ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что в рамках сделки с Министерством юстиции США Schlumberger выплатит 155,1 миллиона долларов за прекращение уголовного преследования. Помимо этого компания передаст американскому правительству 77,6 миллиона долларов незаконно полученной прибыли.

Отметим, это самый крупный штраф за нарушение санкций США.

Власти США утверждают, что базирующееся в Техасе подразделение компании Schlumberger незаконно участвовало в поставках бурового оборудования в Иран и Судан в период с 2004 по 2010 год.