Сборная Венгрии осталась без главного тренера

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Венгерский футбольный союз на своём официальном сайте объявил, что Бернд Шторк больше не является главным тренером сборной страны.

Как передает Report, сборная Венгрии не сумела преодолеть квалификационный этап чемпионата мира 2018 года, заняв третье место в отборочной группе B.

Немецкий специалист возглавил национальную команду летом 2015 году и вывел её на Евро-2016, где венгры в 1/8 финала проиграли сборной Бельгии (0:4).

Сборная Венгрии в последний раз была участником чемпионата мира в 1986 году, когда мундиаль состоялся в Мексике.