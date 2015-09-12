СБ ООН приветствовал предстоящие переговоры между сторонами в Йемене

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Совет Безопасности приветствовал предстоящие переговоры между сторонами конфликта в Йемене, которые должны начаться до 24 сентября, до мусульманского праздника Курбан-Байрам, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Члены Совета Безопасности отдают должное решению правительства Йемена участвовать в мирных переговорах с другими сторонами", — говорится в заявлении СБ, распространенном в пятницу вечером.

Ранее спецпосланник генсека ООН по Йемену Исмаил Ульд шейх Ахмед заявил, что стороны конфликта в Йемене — президент Абд Раббо Мансур Хади и лидеры хуситов, договорились о проведении мирных переговоров.

Совет также выразил "серьезную обеспокоенность по поводу ухудшающейся гуманитарной ситуации в Йемене, включая продовольственную нестабильность, с которой столкнулись миллионы людей в Йемене и увеличивающийся риск голода".

Как ранее заявил в интервью РИА Новости представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) Мухаммед Абу Асакер, более 20 миллионов человек — 80% населения Йемена — нуждаются в гуманитарной помощи.

В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — войска изгнанного ими президента Абд Раббу Мансура Хади.

Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне Хади и с 26 марта наносит авиаудары по районам Йемена, которые контролируют хуситы. В стране действуют сторонники террористических группировок "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и "Исламское государство" (ИГИЛ).