СБ ООН принял резолюцию, осуждающую атаки на гуманитарный персонал

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН во вторник единогласно принял резолюцию, осуждающую атаки на медицинские учреждения и гуманитарных работников в охваченных конфликтами странах.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, документ был подготовлен непостоянными членами Совета - Египтом, Новой Зеландией, Испанией, Уругваем и Японией.

Резолюция требует от всех сторон вооруженного конфликта полностью соблюдать международное гуманитарное право, обеспечить уважение и защиту гуманитарному персоналу.

Документ не направлен в отношении какой-то отдельной страны.