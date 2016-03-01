 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СБ ООН отложил голосование по резолюции о санкциях против КНДР

    Голосование назначено на 2 марта

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН отложил до среды, 2 марта, голосование по совместной резолюции США и Китая о расширении санкций в отношении Северной Кореи, передает Report со ссылкой на Reuters.

    По словам дипломатов, решение было принято из-за того, что российская сторона запросила больше времени для анализа текста документа.

    Голосование теперь назначено на среду, 2 марта в 10:00 по местному времени.

    Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН назначил голосование по санкциям против Северной Кореи на вечер 1 марта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi