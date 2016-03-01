СБ ООН отложил голосование по резолюции о санкциях против КНДР

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН отложил до среды, 2 марта, голосование по совместной резолюции США и Китая о расширении санкций в отношении Северной Кореи, передает Report со ссылкой на Reuters.

По словам дипломатов, решение было принято из-за того, что российская сторона запросила больше времени для анализа текста документа.

Голосование теперь назначено на среду, 2 марта в 10:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН назначил голосование по санкциям против Северной Кореи на вечер 1 марта.