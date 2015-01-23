СБ ООН осудил обстрел остановки в Донецке и призвал наказать виновных

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН "самым решительным образом" осудил обстрел остановки общественного транспорта в Донецке.

Report со ссылкой на ТАСС, в принятом по инициативе РФ заявлении для печати члены СБ "подчеркнули необходимость проведения объективного расследования" и привлечения виновных к ответственности.

Обстрел автобусной остановки на улице Куприна произошел в четверг утром. По предварительным данным, огонь с применением минометов велся из микроавтобуса. В результате загорелись троллейбус, в котором находились пассажиры, и автомобиль. Погибли не менее 13 человек, еще 20 получили ранения.