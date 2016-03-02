СБ ООН одобрил ужесточенный пакет санкций в отношении КНДР

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН одобрил новый пакет санкций в отношении КНДР после ядерного испытания и запуска баллистической ракеты, проведенных Пхеньяном с начала года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, за соответствующую резолюцию номер 2270 в среду проголосовали все 15 членов Совета.

Резолюция запрещает поставки в КНДР авиационного и ракетного топлива, все грузы, идущие в и из КНДР, будут подвергаться инспекциям. Документ также запрещает продажу КНДР всех обычных вооружений; значительно ограничивает экспорт из страны угля, железа, золота, титана и редких природных минералов. Также вводятся финансовые санкции в отношении банков КНДР.