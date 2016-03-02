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    СБ ООН одобрил ужесточенный пакет санкций в отношении КНДР

    За принятие данного решения проголосовали все 15 членов Совета Безопасности ООН

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН одобрил новый пакет санкций в отношении КНДР после ядерного испытания и запуска баллистической ракеты, проведенных Пхеньяном с начала года.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, за соответствующую резолюцию номер 2270 в среду проголосовали все 15 членов Совета.

    Резолюция запрещает поставки в КНДР авиационного и ракетного топлива, все грузы, идущие в и из КНДР, будут подвергаться инспекциям. Документ также запрещает продажу КНДР всех обычных вооружений; значительно ограничивает экспорт из страны угля, железа, золота, титана и редких природных минералов. Также вводятся финансовые санкции в отношении банков КНДР.

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