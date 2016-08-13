​СБ ООН одобрил отправку 4 тыс. миротворцев в Южный Судан

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН заявил о готовности ввести эмбарго на поставки оружия Южному Судану, если тот попытается заблокировать развертывание дополнительного миротворческого контингента, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

ООН планирует отправить в Южный Судан еще четыре тысячи миротворцев для защиты мирного населения и обеспечения безопасности в столице страны, Джубе.

Поводом к такому решению стала новая вспышка вооруженного конфликта между сторонниками президента Салвы Киира и его соперника, вице-президента Риека Мачара.

Киир заявил, что не станет сотрудничать с ООН и не позволит ей "захватить" страну.

Сейчас в Южном Судане размещены части международных миротворцев численностью 12 тысяч человек.

Бои в Джубе в прошлом месяце привели к многочисленным жертвам и вызвали опасения, что в стране может вновь начаться гражданская война.