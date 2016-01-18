СБ ООН обсуждает подготовку к межсирийским переговорам в Женеве

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН проводит обсуждение подготовки к межсирийским переговорам, которые должны начаться 25 января в Женеве.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с брифингом в режиме видеоконференции выступит спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

В ходе подготовки к женевской встрече де Мистура продолжает консультации со всеми участниками урегулирования. Ранее в этом месяце он посетил Саудовскую Аравию, Сирию, Ливан, Турцию и Иран.

Накануне главы МИД Франции и Германии Лоран Фабиус и Франк-Вальтер Штайнмайер выразили сомнение, что переговоры могут состояться именно 25 числа.