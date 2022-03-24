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СБ ООН не принял проект российской резолюции по Украине

СБ ООН не принял проект российской резолюции по Украине Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции РФ по ситуации в Украине.
Другие страны
24 марта 2022 г. 01:38
СБ ООН не принял проект российской резолюции по Украине

Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции РФ по ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"За" проголосовали Россия и Китай, "против" - ни одного члена Совбеза, воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ).

Для того, чтобы резолюция была принята, ее должны поддержать не менее девяти членов Совета Безопасности ООН из 15 (пять постоянных и десять непостоянных) при условии, что никто из постоянных членов не воспользуется правом вето.

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