Саудовский МИД: Координация позиций по Сирии станет темой четырехсторонней встречи в Вене

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Одной из главных тем предстоящей встречи между главами МИД РФ, США, Турции и Саудовской Аравии станет координация позиций по сирийскому кризису".

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр.

"Координация позиций по Сирии станет одной из тем четырехсторонней встречи в Вене", - сказал аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Филипом Хаммондом, который находится с визитом в Эр-Рияде. Саудовский министр также отметил, что на переговорах в Вене, по его убеждению, будет поставлен вопрос и "о конкретных сроках и методах ухода (с поста президента нынешнего главы Сирии Башара) Асада".

Относительно участия делегации Ирана во встрече в Вене саудовский министр отметил, что это "станет возможностью узнать о его (Тегерана) намерениях относительно мирного урегулирования в Сирии".

Аль-Джубейр подтвердил поддержку королевством так называемой "умеренной оппозиции" в Сирии и высказался за политическое урегулирование в этой стране, повторив, однако, известную позицию Эр-Рияда, что" его (урегулирования) можно добиться только при условии ухода (президента Башара) Асада со своего поста".