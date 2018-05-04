Саудовский король пообещал поддержать Марокко в случае вмешательства Ирана

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора заверил марокканского монарха Мухаммеда VI в своей поддержке против вмешательства Ирана во внутренние дела страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщило саудовское государственное агентство SPA. Разговор лидеров двух арабских государств произошел спустя два дня после заявления главы МИД Марокко Насера Бурита о разрыве отношений с Тегераном. Рабат обвинил ливанское движение "Хезболла" — союзника Ирана — в военной поддержке сепаратистского Народного фронта освобождения Западной Сахары (Полисарио, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко — ред.).

Главы государств также "подтвердили необходимость объединения своих позиций и координации усилий для противодействия агрессивным тенденциям иранского режима, его вмешательства, а также вмешательства его агентов в дела арабских государств".