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    Саудовские женщины впервые начали кампанию за выборные посты

    Свои кандидатуры для участия в выборах зарегистрировали около 900 кандидатов-женщин

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Женщины в Саудовской Аравии впервые начали кампанию за выборные посты в местные органы власти, которые состоятся в декабре этого года, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Также впервые в истории этой страны женщины смогут принимать участие в выборах в качестве избирателей.

    Это будут третьи по счету местные выборы в Саудовской Аравии, власти которой учредили эту практику лишь в 2005 году.

    Свои кандидатуры для участия в выборах зарегистрировали около 900 кандидатов-женщин.

    Однако, соблюдая строгие правила половой сегрегации, женские и мужские кандидаты не будут одновременно появляться на предвыборных митингах.

    Поскольку женщины не имеют права открывать свое лицо на публике, кандидатам-мужчинам также запрещено публиковать свои фотографии на предвыборных агитационных материалах.

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