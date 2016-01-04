​Саудовская Аравия прекратила авиасообщение с Ираном

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии объявило о прекращении всех рейсов в Иран и из Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает саудовское национальное агентство SPA.

Также в управлении отметили, что авиакомпании примут необходимые меры и возместят убытки пассажирам, которые уже заказали и оплатили билеты.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии заявил о намерении прекратить авиасообщение с Ираном.

МВД Саудовской Аравии объявило об исполнении смертного приговора в отношении 47 человек, осужденных "за терроризм и подстрекательство к нему". В заявлении ведомства указано, что также был казнен шиитский проповедник Нимр ан-Нимр.

3 января иранские протестующие напали на посольство Саудовской Аравии в Тегеране, после чего глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство разрывает дипломатические отношения с Ираном.