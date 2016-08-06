Саудовская Аравия предложила Германии помощь в расследовании терактов

Баку. 6 августа REPORT.AZ/ Руководство Саудовской Аравии предложило помощь властям Германии в расследовании террористических атак, которые произошли в Германии 18 и 24 июля.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает Spiegel со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства Саудовской Аравии.

В частности, сообщается, что представители Саудовской Аравии поддерживают контакты с немецкими правоохранительными органами по вопросу свидетельств связи террористов из Ансбаха и Вюрцбурга с боевиками террористической группировки "Исламское государство" в Саудовской Аравии.

Афганский беженец, вооруженный ножом и топором, совершил нападение на пассажиров поезда Тройхтлинген – Вюрцбург 18 июля, в результате произошедшего ранения получили пять человек. Позднее, 24-летний выходец из Сирии подорвал себя в городе Ансбах, в результате чего пострадали 12 человек.