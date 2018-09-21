Саудовская Аравия не в состоянии компенсировать дефицит нефти на мировом рынке после ухода Ирана

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Источники газеты The Wall Street Journal рассказали, что после введения санкций против нефтяных компаний Ирана Эр-Рияд не сможет компенсировать дефицит нефти на мировом рынке. В результате цена на нефть может вырасти до $90-100 за баррель, передает Report.

Государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco за последние два месяца увеличила добычу нефти на 400 тыс. барр. в сутки, и сейчас страна производит 10,4 млн барр. нефти в день. В случае полного прекращения поставок нефти из Ирана нужно будет компенсировать выпадение 1,9 млн барр. в день.По словам источников, знакомых с вопросом, саудовские чиновники считают, что производить 11 млн барр. в сутки будет трудно, даже если такой уровень добычи будет поддерживаться всего несколько месяцев.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Саудовская Аравия не сможет достичь уровня добычи нефти в 12 млн барр. в день.Один из нефтяных трейдеров в беседе с изданием допустил, что санкции против Ирана могут привести к росту цены на нефть до $90 или даже до $100 за баррель.