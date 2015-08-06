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    Саудовская Аравия направила в Йемен подкрепление для борьбы с хуситами

    Военное усиление предусмотрено для народного ополчения и национальной армии

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия направила военное подкрепление в Йемен для поддержки борющихся с хуситами войск.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

    "Десятки танков, бронетранспортеров и машин для перевозки личного состава, а также сотни йеменских солдат, проходивших обучение в Саудовской Аравии, прибыли в Йемен сегодня ночью", - сообщил агентству представитель йеменских военных.

    Как сообщил агентству источник в армии Йемена, военное усиление, которое пришло из города Шарура на юге Саудовской Аравии, предусмотрено для народного ополчения и национальной армии.

    По данным агентства, усиление направлено в йеменские провинции Мариб и Шабва.

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