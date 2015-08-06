Саудовская Аравия направила в Йемен подкрепление для борьбы с хуситами

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия направила военное подкрепление в Йемен для поддержки борющихся с хуситами войск.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Десятки танков, бронетранспортеров и машин для перевозки личного состава, а также сотни йеменских солдат, проходивших обучение в Саудовской Аравии, прибыли в Йемен сегодня ночью", - сообщил агентству представитель йеменских военных.

Как сообщил агентству источник в армии Йемена, военное усиление, которое пришло из города Шарура на юге Саудовской Аравии, предусмотрено для народного ополчения и национальной армии.

По данным агентства, усиление направлено в йеменские провинции Мариб и Шабва.