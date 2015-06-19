​Саркози выступил против распределения мигрантов по странам ЕС

Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ Предложение Еврокомиссии о более сбалансированном перераспределении мигрантов из стран третьего мира между государствами ЕС оторвано от реальности.

Как передает Report, такое мнение высказал в четверг экс-президент Франции Николя Саркози, ныне возглавляющий крупнейшую в стране оппозиционную партию “Республиканцы”.

“Уже нет больше денег, рабочих мест, жилья, но они придумали еще одну штуку: посчитали, что решением проблемы иммиграции будет не ее сокращение, а ее разделение”, – отметил он, выступая на встрече с избирателями в парижском регионе.

Комментируя это предложение Брюсселя, французский политик иронично сравнил предложенную схему с серьезным прорывом водопроводной трубы.

“Есть дом, в котором прорвало канализацию, и вода заливает кухню. Приходит сантехник и предлагает такое решение: половину воды оставим на кухне, четверть переместим в гостиную, еще четверть – в спальню, а если этого не хватит, есть еще детская”, – заметил Саркози.

Вместе с тем, лидер французских правоцентристов подчеркнул, что сама по себе иммиграция не является исключительно отрицательным явлением.

“Человеческие общества угасают от кровосмешения, притока же свежей крови бояться не стоит, – сказал он. – Но мы должны говорить о том, сколько людей мы можем принять и каким образом их разместить”.