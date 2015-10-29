Саркози: Шенгенское соглашение в нынешнем виде устарело

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Шенгенское соглашение в нынешнем виде устарело, Европа должна изменить свою миграционную политику. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил экс-президент Франции Николя Саркози в ходе лекции в МГИМО.

По его словам, Европа столкнулась с самой крупной миграционной волной в истории всего человечества. Он подчеркнул, что "цифры таковы, что мы не можем принять такое количество беженцев".

"В Европе необходимо внедрять новую миграционную политику. Шенгенское соглашение в нынешнем виде устарело. Нужен новый шенген", — заявил Саркози.