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    Саркози: Шенгенское соглашение в нынешнем виде устарело

    В Европе необходимо внедрять новую миграционную политику в связи с самой крупной миграционной волной в истории человечества

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Шенгенское соглашение в нынешнем виде устарело, Европа должна изменить свою миграционную политику. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил экс-президент Франции Николя Саркози в ходе лекции в МГИМО.

    По его словам, Европа столкнулась с самой крупной миграционной волной в истории всего человечества. Он подчеркнул, что "цифры таковы, что мы не можем принять такое количество беженцев".

    "В Европе необходимо внедрять новую миграционную политику. Шенгенское соглашение в нынешнем виде устарело. Нужен новый шенген", — заявил Саркози.

    "Европе придется смириться с тем, что мы будем проводить границу между военными беженцами, которые бегут от войны, и всеми другими", - добавил он.

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