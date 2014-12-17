​Санкции США против Кубы останутся в силе из-за позиции конгресса

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Санкции против Кубы, введенные конгрессом США, вряд ли будут отменены в ближайшее время, несмотря на намерение администрации восстановить отношения, заявил журналистам в среду высокопоставленный представитель администрации США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", представитель администрации США заявил, что в конгрессе есть немало депутатов, которые не согласны с президентом: "Мы понимаем, что конгресс, вероятно, не предпримет подобные шаги в ближайшем будущем", - добавил он. "Президент будет делать то, что может", - заключил представитель Белого дома.

Администрация США объявила в среду "историческую" инициативу по улучшению отношений с Кубой, которая будет включать восстановление дипотношений, разорванных в 1961 году, рост инвестиций и торговли, дальнейшее снятие ограничений на поездки.



