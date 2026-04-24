Санчес призвал ЕС ускорить энергопереход и ввести налог для энергогигантов

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Европейский союз усилить совместные меры для преодоления энергетического кризиса, включая ускорение перехода на возобновляемые источники энергии и введение налога на крупные энергетические компании.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он заявил перед началом второго дня неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Никосии (Кипр).

Санчес заявил, что рост цен на энергоносители, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, уже оказывает значительное давление на европейские экономики.

"С начала войны Европа заплатила дополнительно 24 миллиарда евро за импорт ископаемого топлива - это около 500 миллионов евро в день", - отметил он.

Он подчеркнул, что наиболее эффективным решением остается скорейшее завершение конфликтов: "Самая менее затратная мера и та, которая спасает больше всего жизней - это как можно скорее закончить эту войну".

В краткосрочной перспективе, по его словам, ЕС должен действовать согласованно. В частности, Испания предлагает ускорить электрификацию экономики и снизить зависимость от ископаемого топлива, увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии, расширить межсетевые энергетические соединения.

"Нам нужно оторваться от ископаемого топлива и добиться энергетической автономии, делая ставку на солнце, ветер и гидроэнергию", - заявил Санчес.

Он также выступил за введение временного налога на сверхприбыль для энергетических компаний: "Есть компании, которые выигрывают от роста цен на нефть, и нам нужна координированная мера - чрезвычайный налог для финансирования защиты граждан и бизнеса".

Кроме того, премьер предложил продлить действие фонда восстановления ЕС Next Generation (механизм был введен в период пандемии COVID-19 для помощи государствам ЕС в преодолении ее последствий) и смягчить бюджетные правила для инвестиций в энергопереход.

"Это сделает наши экономики более устойчивыми", - подчеркнул он.

Санчес добавил, что ЕС должен проявить "больше амбиций" в коллективном ответе на кризис.