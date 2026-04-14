    Санчес: Испания делает ставку на стабильность в отношениях ЕС и Китая

    14 апреля, 2026
    Санчес: Испания делает ставку на стабильность в отношениях ЕС и Китая

    Испания делает ставку на отношения между ЕС и Китаем, основанные на доверии, диалоге и стабильности.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

    "Мой визит укрепит связь между Испанией и Китаем. В мире, где царит все большая неопределенность, Испания делает ставку на отношения между ЕС и Китаем, основанные на доверии, диалоге и стабильности", - написал он в соцсети Х.

    Санчес также отметил, что стороны должны продолжать движение к формированию многополярного мирового порядка, основанного на уважении и прагматизме.

    Педро Санчес Си Цзиньпин Испания Китай Европейский союз (ЕС)

    Последние новости

    14:58

    Джедович-Ханданович: Сербия готова войти в "зеленый коридор" из Азербайджана в любом статусе

    Энергетика
    14:53

    Правительство Италии приостановило продление оборонного соглашения с Израилем

    Другие страны
    14:49

    Россия нанесла удары по двум областям Украины: есть погибшие и раненые

    Другие страны
    14:37

    Педро Санчес: КНР - единственная страна, способная завершить конфликт на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:29

    РФ атаковала Печенежское водохранилище в Украине

    Другие страны
    14:22

    МИД: Существует необходимость в международной поддержке деятельности по разминированию

    Внешняя политика
    14:21

    Народный артист Магсуд Мамедов похоронен на Второй Почетной аллее

    Искусство
    14:12

    Al-Jazeera: Через Ормуз прошло третье судно после начала блокировки США

    Другие страны
    14:08

    Турпоток в Азербайджан из США вырос на 20%

    Туризм
    Лента новостей