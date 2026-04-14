Санчес: Испания делает ставку на стабильность в отношениях ЕС и Китая
- 14 апреля, 2026
- 12:52
Испания делает ставку на отношения между ЕС и Китаем, основанные на доверии, диалоге и стабильности.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
"Мой визит укрепит связь между Испанией и Китаем. В мире, где царит все большая неопределенность, Испания делает ставку на отношения между ЕС и Китаем, основанные на доверии, диалоге и стабильности", - написал он в соцсети Х.
Санчес также отметил, что стороны должны продолжать движение к формированию многополярного мирового порядка, основанного на уважении и прагматизме.
