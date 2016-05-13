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    ​Самолеты турецких ВВС нанесли удар по северу Ирака

    Размеры потерь в связи с продолжающейся бомбардировкой пока неизвестны

    Баку. 13 Май. REPORT.AZ/ Самолеты ВВС Турции в пятницу нанесли удар по провинции Духок на севере Ирака.

    Как передает Report, об этом сообщили в медиацентре иракского Патриотического союза Курдистана (ПСК).

    "Возобновились бомбардировки районов провинции Курдистан турецкими военными самолетами. Турецкие военные самолеты бомбили деревню Срселли района Нахил в провинции Духок", — сообщает медиацентр.

    "Размеры потерь в связи с продолжающейся бомбардировкой пока неизвестны", — добавили в ПСК.

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