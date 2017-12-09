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    Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пекина

    Причиной инцидента назван сбой внутренней системы управления авиалайнера

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Самолет китайской авиакомпании China Southern Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в момент вылета из Пекина в Гуанчжоу.

    Как передает Report, об этом сообщает администрация аэропорта китайской столицы Шоуду.

    Причиной инцидента назван сбой внутренней системы управления авиалайнера, передает информационный портал Sina.

    Отмечается, что взлетно-посадочная полоса, на которой произошло ЧП, в настоящее время работает в штатном режиме. 

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