Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Самолет с пассажирами рейса Flydubai приземлился в Израиле

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 20:36
    Самолет с пассажирами рейса Flydubai приземлился в Израиле

    Резервный самолет с пассажирами рейса Flydubai FZ1073 прибыл из аэропорта Табук в Саудовской Аравии в израильский аэропорт Бен-Гурион.

    Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен прибыть в аэропорт для встречи пассажиров.

    Медицинские бригады воздушной гавани находятся мобилизованы для проведения осмотра и оказания необходимой помощи прибывшим. Уточняется, что из 174 пассажиров первоначального рейса 166 являются гражданами Израиля.

    Ранее самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту Табук в Саудовской Аравии после драки пилотов в кабине. Один из них получил ножевое ранение, после чего второй попытался завладеть управлением самолетом. Другие члены экипажа и пассажиры вмешались в ситуацию.

    Flydubai приостановила полеты в Израиль до завершения расследования инцидента.

    Flydubai Захват самолета Государство Израиль Саудовская Аравия
    "Flydubai" aviaşirkətinin təyyarəsi İsrailə eniş edib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    21:55
    Фото

    Пешеход, получивший тяжелые травмы в ДТП в Нахчыване, скончался - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    21:51
    Фото

    На Кубке мира по плаванию в Баку повторили два мировых рекорда

    Индивидуальные
    21:36

    ВОЗ сообщила о росте средней продолжительности жизни в мире

    Здоровье
    21:19

    МЭА: Резкий рост цен на дизельное топливо в мире усилит инфляционное давление

    Энергетика
    20:56

    Объединенная Paramount и Warner Bros. Discovery получит название Skydance

    Бизнес
    20:46

    Reuters: Премьер Канады совершит свой первый визит в Турцию в октябре

    Другие страны
    20:44

    Dawn: Два пакистанца погибли при стрельбе со стороны индийских пограничников

    Другие страны
    20:28
    Фото

    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    20:10

    Определились соперники сборной Азербайджана по футзалу U19 на ЧЕ-2027

    Футбол
    Лента новостей