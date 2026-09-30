Самолет с пассажирами рейса Flydubai приземлился в Израиле

Резервный самолет с пассажирами рейса Flydubai FZ1073 прибыл из аэропорта Табук в Саудовской Аравии в израильский аэропорт Бен-Гурион.

Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен прибыть в аэропорт для встречи пассажиров.

Медицинские бригады воздушной гавани находятся мобилизованы для проведения осмотра и оказания необходимой помощи прибывшим. Уточняется, что из 174 пассажиров первоначального рейса 166 являются гражданами Израиля.

Ранее самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту Табук в Саудовской Аравии после драки пилотов в кабине. Один из них получил ножевое ранение, после чего второй попытался завладеть управлением самолетом. Другие члены экипажа и пассажиры вмешались в ситуацию.

Flydubai приостановила полеты в Израиль до завершения расследования инцидента.