Самолет с пассажирами на борту потерпел крушение в Канаде

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines перевернулся во время посадки в аэропорту канадского Торонто.

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines перевернулся во время посадки в аэропорту канадского Торонто.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, лайнер CRJ-900LR следовал из Миннеаполиса в Торонто. На его борту находились около 100 человек, включая экипаж. Пострадали как минимум восемь человек.

На месте инцидента работают сотрудники аварийных служб. По предварительной версии, самолет при посадке перевернулся из-за обледенения заснеженной ВПП.

Точные причины произошедшего будут установлены по итогам расследования.