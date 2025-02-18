Самолет с пассажирами на борту потерпел крушение в Канаде

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines перевернулся во время посадки в аэропорту канадского Торонто.
Об этом
Согласно информации, лайнер CRJ-900LR следовал из Миннеаполиса в Торонто. На его борту находились около 100 человек, включая экипаж. Пострадали как минимум восемь человек.
На месте инцидента работают сотрудники аварийных служб. По предварительной версии, самолет при посадке перевернулся из-за обледенения заснеженной ВПП.
Точные причины произошедшего будут установлены по итогам расследования.