Потерпел крушение самолет-разведчик Сил самообороны Японии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Обломки самолета обнаружены в районе дамбы в городе Ассабу, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Самолет вылетел в Саппоро для экстренной перевозки пациента скорой помощи.

Самолет-разведчик LR-2 представляет собой турбовинтовой самолет с экипажем 10 человек, включая пилота. Он оборудован для экстренной перевозки тяжелобольных.

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Небольшой винтовой самолет-разведчик LR-2 Сил самообороны Японии пропал с экранов радаров в районе северного японского острова Хоккайдо, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Самолет находился в 30 км от аэропорта портового города Хакодатэ, где должен был совершить посадку.

О количестве находившихся на борту человек не сообщается.