 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Потерпел крушение самолет-разведчик Сил самообороны Японии - ОБНОВЛЕНО

    Самолет вылетел в Саппоро для экстренной перевозки пациента скорой помощи

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Обломки самолета обнаружены в районе дамбы в городе Ассабу, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    Самолет вылетел в Саппоро для экстренной перевозки пациента скорой помощи.

    Самолет-разведчик LR-2 представляет собой турбовинтовой самолет с экипажем 10 человек, включая пилота. Он оборудован для экстренной перевозки тяжелобольных.

    *** 09:39

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Небольшой винтовой самолет-разведчик LR-2 Сил самообороны Японии пропал с экранов радаров в районе северного японского острова Хоккайдо, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Самолет находился в 30 км от аэропорта портового города Хакодатэ, где должен был совершить посадку. 

    О количестве находившихся на борту человек не сообщается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi