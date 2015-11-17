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    Самолет лидеров ЕС экстренно вернули в турецкий аэропорт

    Вылет Туска и Юнкера из Турции задержали из-за проблем с безопасностью их самолета

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Самолет, на котором летели из турецкой Антальи председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского Совета (ЕС) Дональд Туск, был возвращен вечером в понедельник в аэропорт.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, по словам представителя ЕС, самолет задержали из-за соображений безопасности.

    Юнкер и Туск должны были прибыть из Антальи, где они принимали участие в саммите лидеров стран G20, в Брюссель на самолете, предоставленном голландской авиакомпанией KLM.

    По информации представителя ЕС, оба высокопоставленных чиновника будут ждать другой самолет, который доставит их в Брюссель во вторник.

    В аэропорту Антальи корреспонденту Reuters сообщили, что другие рейсы вылетели по графику.

    Меры безопасности были усилены после терактов, произошедших в Париже 13 ноября. Их жертвами стали более 130 человек.

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