Самолет лидеров ЕС экстренно вернули в турецкий аэропорт

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Самолет, на котором летели из турецкой Антальи председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского Совета (ЕС) Дональд Туск, был возвращен вечером в понедельник в аэропорт.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по словам представителя ЕС, самолет задержали из-за соображений безопасности.

Юнкер и Туск должны были прибыть из Антальи, где они принимали участие в саммите лидеров стран G20, в Брюссель на самолете, предоставленном голландской авиакомпанией KLM.

По информации представителя ЕС, оба высокопоставленных чиновника будут ждать другой самолет, который доставит их в Брюссель во вторник.

В аэропорту Антальи корреспонденту Reuters сообщили, что другие рейсы вылетели по графику.

Меры безопасности были усилены после терактов, произошедших в Париже 13 ноября. Их жертвами стали более 130 человек.