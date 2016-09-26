Самолет Красного креста Индонезии совершил жесткую посадку в Джакарте

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Самолет с аэромобильным госпиталем на борту, принадлежащий Индонезийскому Красному кресту, совершил жесткую посадку в международном аэропорту Джакарты.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Detik. По данным, находившиеся на борту восемь человек, в том числе гражданка Франции, не пострадали.

По поступившей информации, экипаж выполнял эвакуацию больных из города Джокьякарта (остров Ява). Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда самолет в условиях плохой видимости заходил на посадку. После приземления лайнер Bombardier Learjet 31 выкатился за пределы взлетно- посадочной полосы.

По предварительным данным, которые приводит издание, причиной происшествия стал сильный дождь.