Самолет экстренно сел в столице Сомали после взрыва на борту

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет авиакомпании Daallo Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Могадишо, столицы Сомали, из-за прогремевшего на борту взрыва.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Horseed Media.
Вылетевший в Джибути самолет был вынужден вернуться в Могадишо спустя несколько минут после взлета. Причины взрыва выясняются.
Сообщается, что в результате происшествия трое пассажиров получили ранения.
News DepartmentАвтор новости
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