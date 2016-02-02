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    Самолет экстренно сел в столице Сомали после взрыва на борту

    В результате происшествия трое пассажиров получили ранения

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет авиакомпании Daallo Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Могадишо, столицы Сомали, из-за прогремевшего на борту взрыва. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об  этом сообщает местное издание Horseed Media.

    Вылетевший в Джибути самолет был вынужден вернуться в Могадишо спустя несколько минут после взлета. Причины взрыва выясняются.

    Сообщается, что в результате происшествия трое пассажиров получили ранения.

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