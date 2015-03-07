Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Баку. 7 марта. REPOERT.AZ/ Более 20 тысяч человек не могут вылететь из столицы Непала Катманду, где с 5 марта не работает единственный международный аэропорт в связи с аварией самолета.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, во время посадки в аэропорту Катманду в среду самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом из Стамбула, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Все пассажиры самолета были эвакуированы с места происшествия. По разным данным, на борту находились от 224 до 248 пассажиров, четверо из них получили ранения, в том числе россиянка. Причины инцидента выясняются.

"Работники аэропорта приняли решение закрыть аэропорт, пока со взлетно-посадочной полосы не будет убран аварийный самолет. Около 20 тысяч человек ожидают вылета из Катманду, примерно столько же людей находятся в аэропортах разных стран, намереваясь вылететь в Непал", - говорится в сообщении телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

ВВС Индии направили в Катманду команду спасателей, чтобы оказать помощь в эвакуации аварийного турецкого самолета, парализовавшего работу местного аэропорта.