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    Самолет Air Canada экстренно сел в Торонто из-за разгерметизации

    Во время полета на высоте свыше 10 км в салоне лайнера Airbus A319 произошла разгерметизация салона

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Самолет Airbus A319 авиакомпании Air Canada, направлявшийся из Нью-Йорка в Ванкувер, совершил экстренную посадку в Торонто, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.

    По данным одного из пассажиров лайнера, во время полета на высоте около 10,9 км произошла разгерметизация салона. Пассажиры были вынуждены надеть кислородные маски, пока самолет снижался до безопасной высоты.

    Борт совершил посадку в 19:57 пятницы по местному времени (3:57 субботы мск).

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