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    Самолет А310 после посадки в аэропорту Стамбула выехал за пределы взлетной полосы

    На борту лайнера находились около 150 человек

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет А310 иранской авиакомпании Mahan Air в четверг во время посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и ударился о бетонное заграждение в аэропорту Стамбула. 

    Как передает Report, об этом сообщила электронная версия газеты Hurriyet. На борту лайнера находились около 150 человек. Информация о пострадавших не поступала. Все пассажиры были эвакуированы с борта самолета. Причины происшествия выясняются.

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