В Риге лидеры ЕС начали за ужином обсуждение вопросов саммита

Рига. 21 мая. REPORT.AZ/ В Риге главы государств и правительств стран - членов Евросоюза и участниц программы "Восточное партнерство" приступили к обсуждению вопросов саммита за неформальным ужином.

Как ожидалось, именно во время неформального ужина участники окончательно утвердят текст совместной декларации Рижского саммита.

Report сообщает, что на саммите не будет дано обещаний о возможности членства в Евросоюзе для любой из шести стран программы, как и не будет объявлено о предоставлении безвизового режима претендующим на него Киеву и Тбилиси.

Страны Евросоюза представляют 25 из 28 глав государств, а также министры иностранных дел. Украина и Молдавия представлены президентами и премьерами, от Грузии приехал премьер-министр, от Армении только президент, от Белоруссии - глава МИД.

Азербайджан на саммите представляют заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов и министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Принять документ должны на пленарном заседании в пятницу, 22 мая.