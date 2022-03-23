Салливан заявил, что Байден намерен скоординировать с Европой помощь Киеву

Президент США Джо Байден в ходе предстоящей поездки в Европу намерен скоординировать с европейскими союзниками дальнейшие шаги в части оказания новой военной помощи Украине.

Президент США Джо Байден в ходе предстоящей поездки в Европу намерен скоординировать с европейскими союзниками дальнейшие шаги в части оказания новой военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"В ходе визита в Европу у президента Байдена будет возможность скоординировать следующий этап оказания военной помощи Украине", - сказал представитель Белого дома на брифинге.

Салливан также сообщил, что в ходе визита Байдена США и Европа объявят о совместных действиях, нацеленных на сокращение зависимости Запада от российского газа.