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Салливан заявил, что Байден намерен скоординировать с Европой помощь Киеву

Салливан заявил, что Байден намерен скоординировать с Европой помощь Киеву Президент США Джо Байден в ходе предстоящей поездки в Европу намерен скоординировать с европейскими союзниками дальнейшие шаги в части оказания новой военной помощи Украине.
Другие страны
23 марта 2022 г. 06:40
Салливан заявил, что Байден намерен скоординировать с Европой помощь Киеву

Президент США Джо Байден в ходе предстоящей поездки в Европу намерен скоординировать с европейскими союзниками дальнейшие шаги в части оказания новой военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"В ходе визита в Европу у президента Байдена будет возможность скоординировать следующий этап оказания военной помощи Украине", - сказал представитель Белого дома на брифинге.

Салливан также сообщил, что в ходе визита Байдена США и Европа объявят о совместных действиях, нацеленных на сокращение зависимости Запада от российского газа.

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