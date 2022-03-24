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США намерены добиться исключения России из G20

США намерены добиться исключения России из G20 Россию могут исключить из Группы двадцати крупнейших экономик мира – G20. С соответствующей инициативой выступают Соединенные Штаты Америки, которые намерены обсудить данный вопрос со своими партнерами.
Другие страны
24 марта 2022 г. 09:16
США намерены добиться исключения России из G20

Россию могут исключить из Группы двадцати крупнейших экономик мира – G20. С соответствующей инициативой выступают Соединенные Штаты Америки, которые намерены обсудить данный вопрос со своими партнерами.

Как сообщает Report, об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что Россия больше не может как обычно вести дела в международных институтах и в международном сообществе", - отметил советник.

Дж.Салливан, уточнил, что США хотели бы проконсультироваться с союзниками "прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления".

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Версия на английском языке Sullivan: US to discuss Russia’s possible exclusion from G20
Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyanın G20-dən çıxarılması təşəbbüsü ilə çıxış edir

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