США намерены добиться исключения России из G20

Россию могут исключить из Группы двадцати крупнейших экономик мира – G20. С соответствующей инициативой выступают Соединенные Штаты Америки, которые намерены обсудить данный вопрос со своими партнерами.

Россию могут исключить из Группы двадцати крупнейших экономик мира – G20. С соответствующей инициативой выступают Соединенные Штаты Америки, которые намерены обсудить данный вопрос со своими партнерами.

Как сообщает Report, об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что Россия больше не может как обычно вести дела в международных институтах и в международном сообществе", - отметил советник.

Дж.Салливан, уточнил, что США хотели бы проконсультироваться с союзниками "прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления".